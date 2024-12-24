Сейчас многие дети страдают от того, что делает Россия.

С начала полномасштабной войны не все дети из обычных семей, а тем более из детских домов, способны выдержать резкие перемены. Потеря родных, переселение, жестокость и неопределенность становятся непосильным бременем молодых душ, и часто они не способны справиться с такими переживаниями.

Об этом пишут важные истории.

Руководительница детского дома Лидия Шарварлы начала сотрудничать с оккупантами во время оккупации Херсона. После освобождения Херсона Украиной она сбежала в Россию, забрав с собой воспитанников детского дома. Один ребенок не выдержал.

Сообщается, что после того, как Шарварла отказалась от опеки, дети попали в пункт временного размещения в поселок Кучугуры Краснодарского края. Один из детей Александр Якушенко совершал самоубийство после того, как попал в приемную семью.

Как пишет издание, приемная семья выбрала самый дешевый гроб и безжалостно относилась к похоронам, бросив цветы, как собаке, и сказав: "Слава Богу, он умер. Меньше проблем".

Стало известно, что незадолго до смерти парень направил голосовое сообщение, в котором рассказал о своих отношениях с приемной семьей.

"Я там никому нахуй не нужен. Мне дали это понять. Я всем жизнь портит. Я не смогу, я повешусь... Если бы меня не было, сейчас бы ни у кого бы, н..и, проблем не было, если бы я только сюда не приехал. Не могу… Мне очень больно.

Парень раздумывал вернуться в Украину к родной матери, но, по словам друзей украинца, семья минимум один раз забирала у него документы.

Напомним, Украина пытается возвращать всех детей из детских домов, вывезенных на временно оккупированные территории или в Россию.

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