"Ребята будут защищать небо этой ночью и завтра": Зеленский подписал указы о награждении военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении военных Вооруженных Сил Украины.

Об этом он сообщил 31 декабря в своем Telegram-канале.

"Почти 700 воинов. Армия. Воздушные силы. ВМС. ГУР. Пять Героев Украины, и четыре из них – именно разведчики, воины Главного управления разведки. Те, о чьей героической работе сейчас еще нельзя рассказывать, но которых мы все должны поблагодарить. Наши герои. Еще одна "Золотая Звезда" Героя Украины — воину Вооруженных Сил, младшему сержанту Игорю Тимощуку, я ему лично вручил награду во время поездки в Авдеевку. Это очень крепкий парень. Сильный командир. Один из тех, кто действительно вдохновляет. Еще четыре воина отмечены сейчас "Крестами боевых заслуг": солдат Олег Дуженький из 130-го отдельного разведбата, солдат Никита Каляев из 115-й отдельной механизированной бригады корпуса резерва наших Сухопутных войск, капитан Богдан Мазуренко из 35-й отдельной бригады морской Роман Стрижобик – 47-я отдельная механизированная бригада. Спасибо, ребята, вам каждому! И за такими наградами – названия, которые говорят сами за себя, и храбрость, тем красноречивее, чем меньше слов добавляешь к ней. Работыно, Запорожская область. Пригород Горловки, Донецкая область. Херсонщина, левобережье Днепра. Красногоровка и Степное, Донецкая область", - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также отметил, что все из этих почти 700 воинов, отмеченных сейчас, а также медики, тоже отмеченные за спасение наших военных, – все они проявили себя на передовой в боевых бригадах, в защите наших людей и всей Украины. И 31 декабря, и 1 января, и в каждый день праздничный, и в каждый день обыденный.

"Сила и гордость нашего народа. И я хочу особо поблагодарить всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых задачах сейчас! Всем, кто на фронте. Всем, кто защищает наше украинское небо и сейчас, в этот день, – Кропивницкий и область. К сожалению, снова сегодня российские удары. И ребята будут защищать наше небо и в эту ночь, и завтра. Всем, кто лечит наших воинов. Кто на дежурстве сейчас в ГСЧС Украины. В местных органах власти. И всем, кто и Новый год использует, чтобы закрыть очередной сбор для ребят на передовой. Я благодарю каждого, кто работает и будет работать на наших оборонных предприятиях – без выходных. И всем, кто уже завтра, 1 января, не теряя времени, продолжит коммуникацию с партнерами Украины, чтобы в следующем году у нашего государства было больше сил и средств, чтобы бороться против российского зла", — сказал в обращении президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский рассказал о нескольких подписанных им указах в канун Нового года

Напомним, Зеленский 30 декабря на ставке подвел военные итоги года – какие выводы и прогнозы.

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