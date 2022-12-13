"Ребята держат Бахмут": боец батальона "Свобода" рассказал о ситуации на фронте

Украинские защитники, несмотря на попытки оккупантов взять город в кольцо, мороз и тяжелые условия, держат город.

Об этом рассказал боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что Бахмут превратился в Сталинград.

"Ребята держатся и держат Бахмут. (...) Не отдадим город, враг дальше не пройдет! Некоторые успехи у врага на востоке Бахмута есть, они пытаются взять город в кольцо. Но сейчас к нам идет большое подспорье, поэтому за день-два мы отразим все атаки противника, и выйдем снова на расстояние в 10 км от Бахмута", — рассказал Лысенко.

По словам бойца, город географически растянут, до центра и ключевых мест врагу еще далеко.

"На направлении Авдеевка — Донецк — Бахмут ничего радужного нет, но и критического тоже нет. Несмотря на мороз, в двух комплектах термобелья, ВСУ держат Бахмут. Нам донимает враждебная пехота, которая бессмысленно идет и дохнет. накапливать живую силу у Бахмута. Минус 150-200 кафиров только на Бахмутском направлении", — добавил боец.

Ранее сообщалось, что в районе Бахмута пыталась прорваться вражеская ДРГ. Россияне неожиданно наткнулись на украинских пограничников. После "реакции" наших бойцов вражеская ДРГ, понеся потери, отошла.

Военный эксперт Олег Жданов считает, даже если РФ будет гнать в Бахмут на верную гибель всех, кого только сможет, Украине хватит сил и средств отстоять город.

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