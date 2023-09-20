"Ребята гнили заживо": раненый защитник "Азовстали" рассказал историю своего спасения

Военному после первой ампутации, которую в полевых условиях на "Азовстале" сделали ножовкой по металлу, пришлось отрезать руку гораздо выше.

Американский корреспондент Sky News Марк Стоун встретился с ранеными украинскими солдатами, прошедшими через ад войны.

В частности, он рассказал историю 30-летнего бойца Гоши, который потерял руку и спасся лишь благодаря искусным действиям своего побратима Васи.

Гоша сейчас проходит реабилитацию в медицинском центре ортопедии и протезирования в США.

"Кровь лилась рекой. Я достал свой турникет и протянул ему. Он перетащил, но не плотно, я сказал: "Черт, что же делать!?" — и потерял сознание. Когда я пришел в себя, то сказал: "Васян, добивай меня, потому что мне п***а", – вспоминает боец.

Вася, конечно, этого не сделал, а попытался сделать все возможное, чтобы спасти друга.

Ужасы "Азовстали": бойцы гнили заживо

Гоша был ранен в бою за "Азовсталь" в Мариуполе. Он был в числе попавших в российский плен, но был освобожден.

"Люди лежали вместе, друг возле друга. В той же комнате, где мы лежали, им ампутировали руки, оперировали. Они (медики. – Ред.) кому-то отрезали руку. Все смотрели. На полу лежала полная сумка рук и ног", – вспоминает защитник "Азовстали".

Гоша рассказывает, как раненые лежали в длинной узкой комнате, заставленной рядами двухъярусных кроватей.

"Ребята гнили заживо, от всех воняло, у всех была какая-то инфекция", — говорит военный.

После его первой ампутации в бункере с помощью ножовки рана снова начала гноиться, поэтому его руку ампутировали еще выше.

Через две недели после этого украинские защитники вышли из "Азовстали". Будучи военнопленным, Гоша больше месяца провел без воды и обезболивающих. Он также рассказал, как россияне также забрали бинты у пленных украинских солдат.

Наконец Гошу освободили в результате обмена пленными. Это стало началом долгого путешествия, которое привело его на несколько недель в Америку.

Герой сюжета Sky News, раненый военный Гоша, находящийся на лечении в США

Гоша также добавил, что его друг Вася также попал в российский плен после выхода из "Азовстали" и с тех пор его никто не видел.

Гоша вспомнил, как они с Васей и собакой, питбультерьером по имени Софа, на "Азовстале" вместе ели корм для собак, потому что другой пищи не было.

"Мы сделали себе кровати, а собаку посадили между нами, посередине, и мы так спали, обнявшись. Собака могла погреться. Мы всегда были вместе. И я ему пообещала: "Когда мы вернемся домой, когда я крещу сына, ты будешь крестным отцом ", — отмечает Гоша.

В заключение он добавляет, что после реабилитации хочет вернуться на передовую, возможно, как командир пушки в артиллерии.

Ранее украинский военнослужащий Илья Михальчук рассказал о зверствах, которые ему пришлось пережить в плену у боевиков ЧВК "Вагнер". Мужчине вагнеровцы ампутировали две руки.

Читайте также: