"Ребята погружаются в неадекватность": Подоляк объяснил, почему Украина не ведет переговоры с Россией

Для возобновления переговоров должна измениться ситуация на фронте.
Россия считает, что из-за большой концентрации сил на Донбассе может диктовать украинцам свои условия, но если видимого преимущества не будет — Кремлю придется вернуться к переговорному процессу.
Об этом в интервью изданию "Медуза" заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
По его словам, Россия должна прекратить активно обстреливать города крылатыми ракетами. Остановка обстрела покажет, что она готова разговаривать. Пока что Кремль пытается давить на Украину и Запад с помощью шантажа: предлагает разблокировать продовольственные поставки в обмен на снятие санкций.
"Судя по публичным заявлениям разных субъектов Российской Федерации, мы понимаем, что ребята, мягко говоря, очень глубоко погружаются в неадекватность. В принципе, это тоже стратегия. Потом в рамках международного трибунала ты можешь сказать, что был в состоянии аффекта и не осознавал своих действий", - сказал советник главы ОП.
Он добавил, что в переговорах должны участвовать адекватные и интеллектуальные люди, которые входят в причинно-следственные связи, а не используют пропагандистские клише, как сейчас это делает российская делегация.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вера в результативность переговоров с РФ с каждым днем теряется.
А издание CNN писало, что в последние недели официальные лица США регулярно встречались со своими коллегами из Британии и ЕС, чтобы обсудить потенциальные методы прекращения огня и прекращения войны в Украине путем переговоров.
3 июня президент США Джо Байден, комментируя войну в Украине, сказал, что "в какой-то момент должно состояться урегулирование путем переговоров".
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