"Ребята погружаются в неадекватность": Подоляк объяснил, почему Украина не ведет переговоры с Россией

"Ребята погружаются в неадекватность": Подоляк объяснил, почему Украина не ведет переговоры с Россией

Для возобновления переговоров должна измениться ситуация на фронте.

Россия считает, что из-за большой концентрации сил на Донбассе может диктовать украинцам свои условия, но если видимого преимущества не будет — Кремлю придется вернуться к переговорному процессу.

Об этом в интервью изданию "Медуза" заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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По его словам, Россия должна прекратить активно обстреливать города крылатыми ракетами. Остановка обстрела покажет, что она готова разговаривать. Пока что Кремль пытается давить на Украину и Запад с помощью шантажа: предлагает разблокировать продовольственные поставки в обмен на снятие санкций.

"Судя по публичным заявлениям разных субъектов Российской Федерации, мы понимаем, что ребята, мягко говоря, очень глубоко погружаются в неадекватность. В принципе, это тоже стратегия. Потом в рамках международного трибунала ты можешь сказать, что был в состоянии аффекта и не осознавал своих действий", - сказал советник главы ОП.

Он добавил, что в переговорах должны участвовать адекватные и интеллектуальные люди, которые входят в причинно-следственные связи, а не используют пропагандистские клише, как сейчас это делает российская делегация.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вера в результативность переговоров с РФ с каждым днем теряется.

А издание CNN писало, что в последние недели официальные лица США регулярно встречались со своими коллегами из Британии и ЕС, чтобы обсудить потенциальные методы прекращения огня и прекращения войны в Украине путем переговоров.

3 июня президент США Джо Байден, комментируя войну в Украине, сказал, что "в какой-то момент должно состояться урегулирование путем переговоров".

Подоляк назвал условие продолжения переговоров с Россией