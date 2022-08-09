"Ребятам очень тяжело": Подоляк рассказал, за счет чего Россия немного продвигается вперед на фронте

Подоляк отметил, что контрнаступление будет тяжелыми днями для ВСУ.

Россия сейчас немного продвигается вперед, например, на Луганском направлении – за счет какого-то безумного количества снарядов, которые они выбрасывают на украинские линии обороны.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью BBC.

По его словам, речь идет о десятках тысяч выстрелов. Российская армия использует еще то, что осталось из Советского Союза, еще с 1970-х годов.

"Это тяжелая, очень интенсивная, очень кровавая война. Россия нас ненавидит настолько сильно, что готова положить сто тысяч своих людей, чтобы доказать, что они вправе убивать. И там тяжело, ребятам очень тяжело", — сказал Подоляк.

Он отметил важность поставок оружия от иностранных партнеров. Советник главы ОП подчеркнул, что контрнаступление будет тяжелыми днями для ВСУ.

"Если с той стороны тысяча пушек разных калибров, которые производят в день 40 тысяч выстрелов, а у тебя три орудия, которые производят 300 выстрелов, то ты не можешь говорить, что ты эффективно обороняешься или эффективно контратакуешь", — отметил он.

Напомним, Михаил Подоляк рассказал, есть ли сейчас у Владимира Зеленского желание разговаривать с главой Кремля Владимиром Путиным.

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