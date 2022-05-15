"Рецепт победы простой": Подоляк назвал возможные сроки окончания войны РФ против Украины

Украина обязательно победит в войне, но для этого нужно также оказывать давление на РФ санкциями.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что война будет продолжаться, пока не остановят агрессию России.

Об этом он написал в Твиттер.

"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго+танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе”, — отметил он.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что война в Украине переломного момента достигнет в августе, а к концу 2022 года может закончиться.

"Перелом будет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", — сказал Буданов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после ряда провалов войск РФ и сдерживания украинскими войсками россиян, в частности в Мариуполе и на Востоке, начинается новый этап.

"Мы заставили ее (Россию – ред.) снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал", — добавил министр.

Подоляк назвал армию РФ мародерами и насильниками

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