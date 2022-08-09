Рецепт преодоления депрессии от британского журналиста, потерявшего обе ноги и руку в Афганистане

Пятидесятилетний британский журналист, получивший тяжелые ранения в Афганистане, приехал во Львов, чтобы пообщаться с пострадавшими от российских преступлений украинцами.

Многие годы мужчина документирует войну, в Афганистане потерял обе ноги и руку. И сейчас своим примером хочет доказать нашим соотечественникам: даже после потери конечностей – жизнь не останавливается. Журналист делится опытом, как прошел лечение, реабилитацию, протезирование, а главное – как лечил искалеченную душу.

Историю журналиста рассказали корреспонденты ТСН, "1+1" в марафоне "Единые новости".

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"Мы встречаемся с Джайлзом возле гостиницы, где он поселился. И вместе отправляемся во львовскую больницу, которая с начала войны приняла более 5000 тысяч раненых", — передают корреспонденты.

Впервые он приехал в Украину в 2005 году. С 2015 документирует войну на Донбассе.

Джайлзу Дьюлю – пятьдесят лет. Он британский журналист и у него три протеза. Десять лет тому назад документировал войну в Афганистане. Во время съемок наступил на мину. Думал, что не выживет. Вот фотографии, как ему помогают военные.

"Я потерял обе ноги и руку, я не потерял сознание, как меня вывозили – я помню. Я думал, это последние минуты в моей жизни", – говорит он.

Муж перенес 37 операций и целый год провел в госпитале. Рассказывает, что первые дни, и даже месяцы, было невыносимо тяжело морально. Он был опустошен, жизнь потеряла смысл.

Когда я получил ранение, я думал, что моя жизнь закончилась. Я никогда больше не смогу работать. Я смотрел на себя в зеркало и плакал. Я впервые за три месяца смог подняться, чтобы принять душ. Я плакал всю ночь и думал, лучше я бы умер в Афганистане", — вспоминает журналист.

Но однажды он задумался, где же делось его обычное упрямство. Разозлился на самого себя. И это помогло. Сейчас имеет свой рецепт преодоления депрессии : думать не о том, чего ты не сделаешь. А наоборот, о том, чего должно достичь.

Джайлз разговаривает с пациентами львовской больницы. У многих, как и у него, потеря конечностей. Это 38-летний Александр из Северодонецка — русский снаряд прилетел во двор, мужчина потерял ногу.

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"Все помню полностью, я при сознании был. Как взрыв случился, как я упал, как я не понял что со мной происходит, как я начал звать родных. Просыпаешься, смотришь, а у тебя ноги нет и думаешь целыми днями, что жизнь закончилась и такой как раньше никогда не будет. А потом понимаешь, это не конец", — говорит Александр.

Сам Джайлз говорит: его худший день, десять лет назад, на самом деле дал ему возможность открыть мир и себя с новой стороны. А еще понять: стакан всегда наполовину полон.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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