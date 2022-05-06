"Речь идет о правильной политике": посол Украины отказался извиниться перед Шольцем за "обиженную колбасу"

"Речь идет о правильной политике": посол Украины отказался извиниться перед Шольцем за "обиженную колбасу"

Посол Украины отказался извиняться перед Шольцем за "обиженную колбасу".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от извинений за свои заявления в адрес федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца. Он раскритиковал немецкого канцлера, комментируя отказ чиновника ехать в Киев, и отметил, что "Шольц притворяется обиженной ливерной колбасой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни", — отметил Мельник.

Напомним, Шольц отказался ехать в Украину, поскольку официальный Киев отказал в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что таким образом "Шольц притворяется обиженной ливерной колбасой (ред. — немецкий фразеологизм, который означает притворяться невинно обиженным), что не является по-государственному".

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