Речь может идти о сотнях тысяч детей: в Офисе генпрокурора объяснили, зачем оккупанты депортируют маленьких украинцев

В Офисе генпрокурора также рассказали, как будут наказывать преступников РФ за геноцид украинского народа.

Россия с начала полномасштабной войны незаконно вывезла из Украины по официальным данным более 16 тыс. детей, однако реальная цифра может быть в десятки раз больше. Оккупанты незаконно перевозят несовершеннолетних на территорию России, чтобы украинские дети потеряли свою идентичность, и это геноцид.

Об этом заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в интервью LB.

Он пояснил, что пока невозможно подтвердить все случаи депортации детей, равно как и установить точное количество убитых мирных граждан.

Также читайте Щемящая история подростка из Мариуполя, которого россияне депортировала в Москву и запрещали говорить на украинском

"По официальной информации, сейчас у нас более 16 тысяч принудительно перемещенных детей на территорию РФ… Считаю, что их намного больше. Такая же ситуация по количеству погибших. Официально 9,5 тысяч гражданских лиц были убиты. Однако понимаем, что их в десятки раз больше. К сожалению, сейчас мы не можем подтвердить все случаи, поэтому даем такие сдержанные цифры", – сказал Белоусов.

По его словам, подробнее о количестве депортированных путинскими захватчиками детей в страну-террориста РФ можно будет сказать после деоккупации всех украинских территорий.

Однако уже сейчас с уверенностью можно заявить, что действия РФ – геноцид. По его словам, это самое сложное преступление, которое будет приходиться в разных юрисдикциях. Сейчас специалисты находятся на том этапе, когда по военным преступлениям пытаются "сложить пазл и общую картину геноцида".

"Как юристы мы оперируем только фактами, которые точно можем подтвердить. Но, как люди, понимаем, что речь может идти о десятках, возможно даже сотнях тысяч детей, вывезенных в Россию. Возможно, миллион", — добавил Белоусов.

Напомним, сестры, которых удалось вернуть из РФ, рассказали о смерти матери и издевательствах россиян.

Как сообщалось, украинских детей с оккупированных территорий Украины усыновляют российские семьи. В частности, об этой программе сообщили в управлении по делам семьи и детства субъекта России Краснодарского края.

А в Луганской области оккупанты забирают детей в казацко-кадетские корпуса для "правильного патриотического воспитания".

Кроме того, россияне усиливают пропагандистскую "накачку" детей на временно оккупированных территориях.

Читайте также: