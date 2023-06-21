Речь не об Украине, а о Польше: Пионтковский о возможности ядерного удара РФ

По словам Пионтковского, первый ответ Запада на ядерный удар РФ будет неядерным.

Российский диктатор Путин своим ядерным шантажем угрожает не Украине, а всей Европе, в частоности – Польше.

Такое мнение выразил живущий в США российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Это новая постановка. Речь идет уже не об угрозе удара по Украине, а поднимай выше. Они (РФ. - Ред.) хотят бить по Польше... цель в том, чтобы дискредитировать Соединенные Штаты и развалить НАТО", – предполагает эксперт.

По его словам, в Кремле считают, что американцы ни в коем случае не ответят за удар по Польше.

"Они не захотят за Познань заплатить Бостоном. Ядерный удар по Польше не вызовет немедленного автоматического удара Соединенных Штатов по каким-нибудь российским центрам. Но это не значит, что он окажется безнаказанным... Первый ответ будет неядерным... Уничтожение российской армии в Украине и, кстати, его (Путина, – Ред.) убьют-то обязательно в этом случае. И это будет очень рациональной шаг, а не просто так возмездие, которое найдет злодея... Его физическая ликвидация в первом ответном ударе снижает вероятность продолжения со стороны России дальнейшей ядерной эскалации", – говорит Пионтковский.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что угроза использования Путиным ядерного оружия реальна.

В ГУР, комментируя заявление Байдена, объяснили, есть ли угроза, что РФ применит против Украины ЯО.

Военный аналитик, полковник Петр Черник объяснил, какой именно ядеркой может "влупить" РФ по Украине.

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