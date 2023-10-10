Речь Путина на Валдае может предшествовать отступлению россиян по нескольким направлениям — эксперт

Российский президент Путин оставляет себе пути отхода в контексте пропаганды. Он делает неоднозначные заявления, которые потом сможет использовать для оправдания собственных поражений.

Кремлевский диктатор Владимир Путин, выступая на Валдае, несколько дней назад заявил, что Россия якобы не заинтересована в территориях других стран. Таким образом, он оставляет для себя возможность "прикрыть" будущий побег оккупантов с территории Украины и не вызвать негатива у россиян.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан в комментарии 24 Каналу.

По его словам, во время выступления на Валдае Путин воспользовался возможностью назвать разные варианты.

"Это многовекторная риторика. Путин и его окружение всегда этим пользуются. Озвучиваются все возможные варианты, чтобы потом можно было сказать: "Как мы и говорили в октябре, мы идем оттуда". Чтобы потом не было ответного негатива, чтобы "прикрыть" побег", – предположил Роман Свитан.

Эксперт предполагает, что россияне могут принять решение об уходе, например, из Запорожского и Херсонского направлений, но объяснить, что они якобы "спасли" пророссийское население, а территории им якобы и "не были нужны".

"Поэтому через несколько месяцев россияне могут принять решение об отходе из Запорожского и Херсонского направлений, сказать: "Путин говорил, что у нас задача "спасти" российское население". Путин может включить эту риторику и оставляет дверь открытой", – считает военный эксперт.

Напомним, Россия готовится отправить на войну в Украину 60 тысяч "казаков". Их собираются включить в мобилизационный человеческий резерв и подготовить их по армейским специальностям.

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