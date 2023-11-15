"Редкий экспонат": ВСУ "обнулили" под Авдеевкой музейную БМП, захваченную россиянами во время войны в Грузии (фото, видео)

Эти боевые машины производились в Украине.

Украинские военные под Авдеевкой впервые подбили на передовой БМП-1У Шквал, которая была захвачена россиянами еще во время войны в Грузии и была экспонатом в музее.

Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Эти боевые машины производились в Украине и были захвачены Россией в ходе российско-грузинской войны в 2008 году.

БМП-1У "Шквал" / Фото: Telegram

На кадрах 47-й бригады можно увидеть оторванный в результате детонации боекомплекта боевой модуль КБА-105 "Шквал", который устанавливался на БМП.

ВС РФ потеряли первую БМП-1У “Шквал”, которую захватили во время войны в Грузии

Надо заметить, что вместо украинской 30-мм пушки ЗТМ-1 россиянами на модуль была установлена советская пушка 2А72.

БМП-1У "Шквал"

БМП-1У "Шквал"

Во время российско-грузинской войны 2008 года армия РФ захватила 14 грузинских БМП-1У "Шквал". Перед тем Украина поставила в Грузию 15 таких боевых машин пехоты.

Напомним, украинские военные под Авдеевкой с ювелирной точностью уничтожили группу кафиров, скрывшихся в ранее подбитом и сгоревшем бронетранспортере.

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