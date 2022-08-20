"Редкий образец рашистского "аналоговнета": ВСУ уничтожили российский РЛК "Зоопарк-1" (яркое видео)

Украинские войска 19 августа в Запорожской области уничтожили редкий российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

Кроме того, была уничтожена бронетехника оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, опубликовав соответствующее видео уничтожения "Зоопарка-1" и кадры уничтожения вражеских танков.

"19 августа в Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий образец рашистского "аналоговнета" – радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники", – говорится в заявлении.

В Генштабе объяснили, что точный удар по определенным координатам полностью вывел из строя технику, позволявшую корректировать огонь российской артиллерии.

Что касается видео с уничтожением российской авто- и бронетехники, то Генштаб не указал, где и когда это произошло. Однако там пошутили, что это была "неудачная попытка запуска российских танкистов в космос", а ВСУ "будут пробовать дальше".

Украина. Неудачная попытка запуска российских танкистов в космос. – Будем пробовать дальше, – говорят наши воины. Как вы думаете, получится? #stoprussia #VIPзонаотКобзона Опубликован Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Пятница, 19 августа 2022 г.

Напомним, десантники Николаевской бригады ДШВ уничтожили автомобиль с российскими солдатами и сняли это на видео.

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