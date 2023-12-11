"Редут" вместо "вагнеровцев" и пополнение в рядах вражеской армии: как россиян заманивают на войну против Украины

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, РФ использует ЧВК "Редут" для решения проблемы с мобилизацией. Почему основной ударной силой российской армии не делают именно ЧВК, рассуждает военный аналитик, бывший сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак.

Своё мнение он высказал в эфире телеканала Freedom.

“Пока, скорее всего, упор в деньги. Люди уходят в русскую армию. Конечно, деньги играют решающую роль. Когда им говорят идти и служить своей стране, за что они получат, скажем, 3 тысячи долларов, то для большинства граждан РФ это просто космические деньги, особенно для живущих за Уралом. Их затягивают туда с помощью денег», – говорит Иван Ступак.

Но самое интересное, добавляет он, что закончились те, кто шел на войну за суперидею, кто готов был воевать без денег: Сейчас воюют за деньги. Понимают, что с войны ты не привезешь ни унитаз, ни отжатый BMW, можешь приехать без ноги или без руки, если повезет. Потому хотят просто денег”.

“Судя по всему, те люди, которые перехватили бюджетное финансирование после ЧВК “Вагнер”, я думаю, что часть денег просто была распилена на себя любимых. Потому что мы говорили, что как ни крути, а миллиард долларов сохранился. Денег на всех не хватает – жадность, людям платить надо”, – отметил военный аналитик.

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Напомним, российская так называемая частная военная компания "Редут", бойцы которой принимали участие в полномасштабном вторжении в Украину и непосредственно в боях на Киевщине, Харьковщине, Донбассе и Луганщине — является вооруженным формированием, которое контролируется и финансируется Главным разведывательным управлением Генерального штаба РФ (ГРУ ).

Вражеская группировка является скрытой системой рекрутинга наемников для российской военной разведки. В то же время сама ЧВК "официально" позиционирует себя как "добровольческое" подразделение. Подробнее о "Редут" — в материале.

ЧВК "Редут" причастны к активизации российских штурмовых действий на отдельных участках фронта. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, РФ использует ЧВК "Редут" для решения проблемы с мобилизацией.

"В данном контексте это в определенной степени гибридный инструмент, позволяющий избегать откровенной статистики по потерям, в частности, позволяющий продолжать набор, рекрутинг и мобилизационные мероприятия", — пояснил Юсов.

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