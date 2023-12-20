Реестр "Оберег" синхронизируют с государственными— как будет проходить мобилизация

В Украине работает электронный реестр военнообязанных "Оберег", но сейчас он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами. Когда соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения (вручение повестки человеку лично – ред.) просто отпадет, потому что будут синхронизированы различные существующие базы данных.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо.

"Мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты – НДФЛ – уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой формы собственности, о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить данного военнообязанного в ТЦК и СП", — пояснил Фитьо.

Представитель командования Сухопутных войск отметил, что на данный момент электронная база, работающая в ТЦК, только позволяет осуществлять меры оповещения граждан в любой точке страны. Сейчас эти данные, которые были в бумажном виде, перенесены в электронный. И это позволяет увидеть личное дело, например, в другом ТЦК другого региона.

"Пока что синхронизации данных с другими государственными реестрами нет. Как только это заработает – все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, осуществлением оповещения на блокпостах сразу автоматически отпадут. Это упростит проведение мобилизации ресурсов – как человеческих, так и транспортных, и многое другое. Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения. И российская пропаганда тоже на этой теме нанесла очень большой вред. У определенной категории мужчин есть какой-то страх к посещению ТЦК и СП. Они полагают, что первая повестка – это сразу отправка на фронт. Это так вложила российская пропаганда, проведя очень большую работу", — резюмировал Владимир Фитьо.

Напомним, единственный реестр военнообязанных "Оберег" уже работает – какие данные содержит и как проверить мужчину в системе.

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