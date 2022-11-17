Рефат Чубаров рассказал, как Украина будет освобождать Крым: можно будет избежать кровавых сражений

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Крым можно освободить во время переговоров с Россией. Это будет похоже на акт капитуляции государства-агрессора.

Об этом он сказал в комментарии "Крым. Реалии".

Чубаров подчеркнул, что Крым будут освобождать на последнем этапе войны и во избежание кровопролитных сражений можно попытаться дипломатически договориться с Россией о возвращении аннексированного полуострова.

"Освобождение Крыма будет происходить где-то на последних этапах российско-украинской войны, и на тот момент у России будет очень много внутренних проблем. Я лично не исключаю, что увольнение Крыма будет происходить, в частности, из-за таких переговорных процессов, которые будут больше напоминать акты капитуляции России", — сказал глава Меджлиса.

Освобождение украинского Крыма

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о возможном наступлении ВСУ на незаконно аннексированный Россией украинский Крым. Он считает, что это произойдет военным путём в 2023 году.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли считает, что освобождение Крыма военным путем маловероятно и это может произойти во время мирных переговоров.

Однако бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес заявил, что оккупированный Крым становится все больше похож на ловушку для России.

9 ноября стало известно, что российские захватчики роют окопы на севере Крыма. Однако советник Офиса президента Украины Алексей Арестович убежден, что это не поможет врагу.

Читайте также: