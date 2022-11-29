"Референдум" о "выходе" западных областей из состава Украины: в Польше отреагировали на "документ"

Российские пропагандисты придумали новый фейк о "подготовке Польшей референдума на западе Украины". Польский МИД подчеркнул, что это делается, чтобы поссорить украинцев и поляков.

Об этом сообщил спикер польского МИД Лукаш Ясина.

Накануне в соцсетях начали активно распространять "документ" о том, что Польша якобы готовится к референдуму в западных регионах Украины относительно присоединения нескольких областей к своему составу. В Польше отметили, что это неправда.

"Информация о подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше является дезинформацией и очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной. Фотография, которая должна подтверждать эти тезисы, была подделкой, а представленный на ней документ не соответствует действительности", — написал Ясина.

Wpisy, dot. przygotowań do referendum nt. przyłączenia do Polski zachodnich regionów Ukrainy to ‼️ dezinformacja ‼️ i kolejna próba wzniecenia sporów między i

Fotografia mająca potwierdzić te tezy została sfałszowana, a przedstawiony на ней материал jest nieprawdziwy. pic.twitter.com/q4afkmZ4P7 — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) November 28, 2022

Российские мечты о "референдумах на западе Украины"

Россия от 24 февраля мечтает о том, что западные области захотят выйти из Украины. Там регулярно распространяют фейки о "наступлении польской армии на Львов", "битвы в пригороде Львова".

Ранее секретарь Совбеза РФ Патрушев даже заявлял о том, что "Польша попытается аннексировать западные области Украины". По его словам, "партнеры киевского режима" не прочь воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют "особые планы на украинские земли".

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