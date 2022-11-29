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"Референдум" о "выходе" западных областей из состава Украины: в Польше отреагировали на "документ"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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"Референдум" о "выходе" западных областей из состава Украины: в Польше отреагировали на "документ"

Фото: Associated Press

В Польше назвали российские вбросы дезинформацией.

Российские пропагандисты придумали новый фейк о "подготовке Польшей референдума на западе Украины". Польский МИД подчеркнул, что это делается, чтобы поссорить украинцев и поляков.

Об этом сообщил спикер польского МИД Лукаш Ясина.

Накануне в соцсетях начали активно распространять "документ" о том, что Польша якобы готовится к референдуму в западных регионах Украины относительно присоединения нескольких областей к своему составу. В Польше отметили, что это неправда.

"Информация о подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше является дезинформацией и очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной. Фотография, которая должна подтверждать эти тезисы, была подделкой, а представленный на ней документ не соответствует действительности", — написал Ясина.

Российские мечты о "референдумах на западе Украины"

Россия от 24 февраля мечтает о том, что западные области захотят выйти из Украины. Там регулярно распространяют фейки о "наступлении польской армии на Львов", "битвы в пригороде Львова".

Ранее секретарь Совбеза РФ Патрушев даже заявлял о том, что "Польша попытается аннексировать западные области Украины". По его словам, "партнеры киевского режима" не прочь воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют "особые планы на украинские земли".

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Дата публикации
Просмотры
9560
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