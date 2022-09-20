"Референдумы" и мобилизация в РФ не будут иметь никаких последствий: Арестович дал прогноз по сроку войны

"Как воевали, так и будем воевать, только злее."

Референдумы и мобилизация в РФ не будут иметь никаких последствий, кроме ускорения обвала и революции в путинской России на фоне войны в Украине.

Об этом написал советник Офиса президента Алексей Арестович в соцсети.

Он привел причины крушения путинского режима.

Разрушение неописанного общественного договора, в котором до сих пор держался путинский режим — "война только по телевизору". Отсутствие инфраструктуры для мобилизации – прежде всего необходимого количества младших командиров, чтобы превратить мобилизованных в подобие армии. Крайне низкая боеспособность мобилизованных из-за отсутствия мотивации. Наличие среди мобилизованных большого количества скрытых врагов войны.

"Теперь это будут не просто ненавидящие Путина люди, а вооруженные люди, ненавидящие Путина", — добавил Арестович.

Он поднял тему и псевдореферендумов в "ЛДНР", а также в Запорожской и Херсонской областях.

По его словам, так называемые референдумы сорвутся по четырем причинам.

Резкой реакции международного сообщества;

усиление военной помощи Украине – как по срокам и номенклатуре, так и по объемам;

новых санкций против РФ;

усиление сопротивления на оккупированных территориях.

"Да, это эскалация. Она и добьет Путина", – отметил Арестович.

Управленческий и ресурсный аппарат путинской РФ, по словам советника, "не потянул прежнего уровня войны, какое усложнение и расширение тем более не потянет".

Арестович также высказался по поводу опасений относительно применения ядерного оружия для защиты "вновь приобретенных территорий РФ".

"Если ты собираешься массово применять ЯО, тебе не нужна мобилизация. Самое главное — нам похер. Как воевали, так и будем воевать, только злее. Я долго думал: решатся ли они на этот идиотизм в виде мобилизации/референдумов? И они, возможно, оправдают" наши лучшие ожидания. Это — огромный подарок всем нам, сокращение сроков империалистической войны минимум на полгода и резкое увеличение вероятности гражданской войны в самой России. Давай, ВВХ, я в тебя верю", — подытожил Арестович.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.

Читайте также: