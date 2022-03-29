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Референдумы и "освобождение" территорий в России: что останется от РФ, если мир пойдет по пути Путина

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Референдумы и "освобождение" территорий в России: что останется от РФ, если мир пойдет по пути Путина

После проигрыша в войне с Украиной вполне реальным может подняться вопрос освобождения территорий от уже россиян на исторически чуждых им землях.

Если проанализировать вторжение российской орды в Украину в планетарном масштабе, то Путин запустил катастрофический механизм, который никак невозможно контролировать. Но если в мире начнут думать и действовать как Путин, то, в первую очередь, территория современной России в один момент может уменьшиться в разы.

Об этом говорится в ТСН.

Курилские острова, ставшие частью советского союза после Второй мировой войны это первый сигнал, который из Японии уже громко прозвучал. Токио из-за этих островов даже мирный договор с Москвой не подписал после Второй мировой. И заявление японского премьер-министра изрядно потрясло Кремль. Россия с молниеносной скоростью организовали на островах какие-то военные учения. 

Уже сейчас начинают говорить и об исторической справедливости Калининградской области. Польский генерал на днях упомянул, как Клайпедский край был захвачен гитлеровской Германией, превратившись в немецкий Кенигсберг. А с поражением Гитлера эти земли оккупировала Москва, переименовав их Калининградом. Так чьи эти земли действительно?

Можно представить, если жителям Калининграда сегодня предложат условный референдум – вроде хотите жизнь как в России, как в той же Польше, или Германии?

Интересным может стать поворот из Китая, где годами не забывают, как там Путин говорит: «исконно» китайские земли в составе РФ. Прямой конфронтации на уровне Пекин-Москва не наблюдается. В то же время Китай не скрывает своего интереса к странам дальнего Востока России.

Пекин задействует самое эффективное оружие – деньги. И по подсчетам BBC около 300 тысяч российских гектаров в приграничных регионах уже под контролем именно китайской стороны. В русском Благовещенске найти человека с неазиатским лицом уже очень тяжело. Осталось выбрать мэра – китайца.

Если Китай пойдет тактикой Путина, когда армию должны встречать с цветами – нетрудно представить, как живущие и работающие там граждане Китая среагируют на вход китайского освободителя. Учитывая, что в их учебниках по истории прямо говорится – все это исторически земли не России, а именно Китая.

Как может разделиться Россия, когда эпоха правления Путина завершится

Как может разделиться Россия, когда эпоха правления Путина завершится

Тем фактом, что путинские войска массово погибают на украинских землях воспользовался и Азербайджан. Там напомнили, что территориальной единицы как Нагорный Карабах, которую сегодня поддерживает Россия – не существует и уже ушли в контрнаступление, заняв два населенных пункта.

А возвращение земель Абхазии и Осетии под контроль Грузии. Наконец, Приднестровье - в Молдову.

После проигрыша в войне с Украиной вполне реальным может подняться вопрос о независимости Ичекрии, которую в России называют Чечня, Татарстана, где на улицах за русский язык часто бьют.

А это если еще погружаться в сложные дела 85 субъектов федерации территорий России, которые последние тридцать лет отдают последнее, чтоб Москва жила в роскоши.

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