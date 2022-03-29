Референдумы и "освобождение" территорий в России: что останется от РФ, если мир пойдет по пути Путина

Референдумы и "освобождение" территорий в России: что останется от РФ, если мир пойдет по пути Путина

После проигрыша в войне с Украиной вполне реальным может подняться вопрос освобождения территорий от уже россиян на исторически чуждых им землях.

Если проанализировать вторжение российской орды в Украину в планетарном масштабе, то Путин запустил катастрофический механизм, который никак невозможно контролировать. Но если в мире начнут думать и действовать как Путин, то, в первую очередь, территория современной России в один момент может уменьшиться в разы.

Об этом говорится в ТСН.

Курилские острова, ставшие частью советского союза после Второй мировой войны это первый сигнал, который из Японии уже громко прозвучал. Токио из-за этих островов даже мирный договор с Москвой не подписал после Второй мировой. И заявление японского премьер-министра изрядно потрясло Кремль. Россия с молниеносной скоростью организовали на островах какие-то военные учения.

Уже сейчас начинают говорить и об исторической справедливости Калининградской области. Польский генерал на днях упомянул, как Клайпедский край был захвачен гитлеровской Германией, превратившись в немецкий Кенигсберг. А с поражением Гитлера эти земли оккупировала Москва, переименовав их Калининградом. Так чьи эти земли действительно?

Можно представить, если жителям Калининграда сегодня предложат условный референдум – вроде хотите жизнь как в России, как в той же Польше, или Германии?

Интересным может стать поворот из Китая, где годами не забывают, как там Путин говорит: «исконно» китайские земли в составе РФ. Прямой конфронтации на уровне Пекин-Москва не наблюдается. В то же время Китай не скрывает своего интереса к странам дальнего Востока России.

Пекин задействует самое эффективное оружие – деньги. И по подсчетам BBC около 300 тысяч российских гектаров в приграничных регионах уже под контролем именно китайской стороны. В русском Благовещенске найти человека с неазиатским лицом уже очень тяжело. Осталось выбрать мэра – китайца.

Если Китай пойдет тактикой Путина, когда армию должны встречать с цветами – нетрудно представить, как живущие и работающие там граждане Китая среагируют на вход китайского освободителя. Учитывая, что в их учебниках по истории прямо говорится – все это исторически земли не России, а именно Китая.

Как может разделиться Россия, когда эпоха правления Путина завершится

Тем фактом, что путинские войска массово погибают на украинских землях воспользовался и Азербайджан. Там напомнили, что территориальной единицы как Нагорный Карабах, которую сегодня поддерживает Россия – не существует и уже ушли в контрнаступление, заняв два населенных пункта.

А возвращение земель Абхазии и Осетии под контроль Грузии. Наконец, Приднестровье - в Молдову.

После проигрыша в войне с Украиной вполне реальным может подняться вопрос о независимости Ичекрии, которую в России называют Чечня, Татарстана, где на улицах за русский язык часто бьют.

А это если еще погружаться в сложные дела 85 субъектов федерации территорий России, которые последние тридцать лет отдают последнее, чтоб Москва жила в роскоши.

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