"Референдумы" на оккупированных территориях Украины: Верещук объяснила, что делать украинцам

Украинским гражданам власти рекомендуют не посещать псевдореферендумы, которые хочет организовать Россия.
Проведение таких "референдумов" ничего не означает для Украины, а вот Россию ожидает ужесточение санкций.
Об этом в эфире телемарафона 20 сентября сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Я еще раз призываю наших граждан, которые сейчас вынужденно находятся на временно оккупированных территориях, не участвовать в референдумах, игнорировать их. Не сотрудничать с оккупационными властями. Нужно игнорировать этот процесс и тем самым помочь армии и себе", — подчеркнула Верещук.
Напомним, если российские оккупанты и проведут "референдумы" на захваченных территориях Украины, то государству остается в дальнейшем освобождать свои земли и не признавать их российскими.
Читайте также:
- Мобилизация и объявление псевдореферендума: к чему готовится фюрер Путин
- В ближайшее время они их проведут: эксперт рассказал, зачем россиянам псевдореферендумы
- Оккупанты вынесут на "референдумы" три вопроса: правозащитник рассказал, какие именно