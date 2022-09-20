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"Референдумы" на оккупированных территориях Украины: Верещук объяснила, что делать украинцам

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"Референдумы" на оккупированных территориях Украины: Верещук объяснила, что делать украинцам

Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины/Facebook

Украинским гражданам власти рекомендуют не посещать псевдореферендумы, которые хочет организовать Россия.

Проведение таких "референдумов" ничего не означает для Украины, а вот Россию ожидает ужесточение санкций.

Об этом в эфире телемарафона 20 сентября сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Я еще раз призываю наших граждан, которые сейчас вынужденно находятся на временно оккупированных территориях, не участвовать в референдумах, игнорировать их. Не сотрудничать с оккупационными властями. Нужно игнорировать этот процесс и тем самым помочь армии и себе", — подчеркнула Верещук.

Напомним, если российские оккупанты и проведут "референдумы" на захваченных территориях Украины, то государству остается в дальнейшем освобождать свои земли и не признавать их российскими.

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