"Регион будет крепким орешком": в Британии сомневаются в способности России захватить весь Донбасс

"Регион будет крепким орешком": в Британии сомневаются в способности России захватить весь Донбасс

У Украины есть все шансы отстоять Донбасс. Этот регион будет очень крепким орешком для россиян.

Россия сосредоточила свои военные усилия на Донбассе после того, как не смогла добиться своих целей на севере Украины. Эти две силы гораздо более сбалансированы в Донбассе, чем в Киевской области, поскольку украинцы имеют преимущество в виде оборонных позиций.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи в интервью Sky News.

Министр также отверг утверждение России о том, что западные союзники Украины провоцируют дальнейший конфликт, поставляя оружие.

Отвечая на вопрос о комментариях министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что угроза ядерной войны "значительна", Хиппи сказал, что НАТО как организация не снабжает оружием.

"Сергей Лавров мог бы также подумать, что причина, по которой сейчас идет война в Украине, заключается в том, что Россия перешла границы суверенной страны и начала вторжение на их территорию. Весь этот шум из Москвы о том, что их нападение на Украину каким-то образом является ответом на агрессию НАТО — просто полная, полная чушь", — сказал он.

Напомним, что Сергей Лавров пригрозил миру ядерной войной.

Россияне боятся ядерного удара от НАТО и США

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