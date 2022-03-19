Река Ирпень выходит из берегов: захваченное оккупантами село в Киевской области под угрозой затопления (фото)

Река Ирпень выходит из берегов: захваченное оккупантами село в Киевской области под угрозой затопления (фото)

Вода поступает из Киевского водохранилища через разрушенную плотину.

В Демидове Киевской области, где точат активные бои украинских защитников с российскими оккупантами, есть угроза затопления села. По состоянию на сегодняшний день уровень воды на пойме реки Ирпень достиг максимально допустимого уровня.

Об этомТСН.ua рассказали местные жители.

По словам местных, на реке осталось 1-2 м до уровня асфальтированного покрытия в селе Демидов, временно захваченном россиянами. Дальнейший рост уровня воды приведет к затоплению дорог и подвалов, а также практически исключит возможность эвакуации жителей, передачи лекарств и продуктов.

В то же время, как свидетельствуют фото, вода уже "стоит" во дворах людей.

"Вода поступает из Киевского водохранилища из-за разрушенной дамбы", — добавляют люди.

Напомним, Арестович рассказал, когда киевляне, покинувшие столицу из-за войны, смогут вернуться домой.

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