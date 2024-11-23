Пытались переплыть ледяную Тису: пограничники задержали четырех мужчин

Трое жителей Донбасса и один из Ивано-Франковской области заплатили более 400 тысяч гривен за информацию о «безопасном мелководье» и резиновой лодке для переправы через реку Тису.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Сообщается, что, несмотря на то, что организаторы незаконного пересечения не предоставляли никаких гарантий выживания в холодной воде с сильным течением, четверо мужчин согласились на риск. Каждый из них уплатил по 10 тысяч долларов США, получив указания по маршруту и резиновой лодке, и отправились на украинско-венгерскую границу.

Однако их планы были сорваны пограничниками. Увидев наряд, нарушители покинули лодку и попытались скрыться, однако пограничники вынуждены были произвести несколько предупредительных выстрелов, чтобы остановить беглецов. Все четыре задержаны и доставлены в пограничное подразделение. На них составили протоколы за нарушение статей 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и 185-10 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы).

Вскоре суд оценит их действия, а оперативники продолжают устанавливать лиц, причастных к организации этого незаконного путешествия.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам аудиторской проверки соответствующий статус "критичности" лишили 10% предприятий.

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