"Рекламируют, как корм для домашних животных": Путин готовит россиян к ядерной войне

Руководство Российской Федерации готовит население к ядерной войне.

К такому выводу пришло издание dailymail.co.uk, основываясь на "тревожных" сигналах из Москвы.

Российский лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов предупредил, что российская пропаганда убеждает своих граждан, что "ядерная война – это не плохо, и рекламирует ее, как корм для домашних животных". Старшее поколение подвержено влиянию пропаганды, ведь они воспринимают Путина как своего внука, говорит журналист.

"На здешних телеканалах ядерную войну и ядерное оружие рекламируют так, будто они рекламируют корм для домашних животных. Они говорят о нацеливании на Британию и Францию, о вызове ядерного цунами, которое смоет Америку. Почему они это говорят? Чтобы люди здесь были готовы", – сказал он.

Накануне президент Владимир Путин объявил о планах размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, а один из его ближайших помощников Николай Патрушев предупредил, что у России есть "современное уникальное оружие, способное уничтожить любого врага, в том числе и Соединенные Штаты".

Издание также упоминает случай, когда один ведущий российского ток-шоу недавно предложил России "объявить какую-либо военную цель на территории Франции, Польши и Соединенного Королевства законной целью".

Как сообщает BBC, тот же ведущий посоветовал "уравнять территории стратегическим ядерным оружием и осуществить пробный запуск или обстрел тактического ядерного оружия, чтобы ни у кого не было иллюзий".

Напомним:

Путин заявил о планах по завершению строительства хранилища для ядерного оружия в РБ. По словам Путина, Россия помогла белорусам переоборудовать самолеты и передала им ракеты "Искандеры". В частности, 10 типов авиации готовы к применению тактического вооружения.

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия. Мы не передаем Беларуси наше тактическое ядерное оружие, но разместим его и научим военных, как США в Европе", — отметил диктатор.

Путин признался, что самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко давно задает вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия на территории страны. Одним из аргументов этого является то, что "США давно размещает ее в ряде стран".

Последнее ядерное оружие, размещенное еще при Советском Союзе, было вывезено из Беларуси в Россию в 1996 году.

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