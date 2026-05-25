Рекорд обороны Малой Токмачки: ВСУ удерживают рубеж более 1500 дней

Оборона Малой Токмачки

Реклама

Для россиян новой болевой точкой стало словосочетание «Малая Токмачка». ВСУ установили национальный рекорд в обороне Малой Токмачки — рассказываем, что об этом известно.

О рекорде сообщили в 118-й отдельной механизированной бригаде.

Национальный рекорд за оборону Малой Токмачки

Председатель наблюдательного совета Книги рекордов Украины Олег Иваненко передал командованию 118-й бригады диплом, удостоверяющий национальный рекорд. Бойцов бригады отметили за весомый вклад в содержание района обороны и ежедневное отражение атак россиян в Малой Токмачке.

Реклама

«Деревня Малая Токмачка стала одним из самых долго удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны. Силы обороны Украины непрерывно контролируют это направление уже более 1500 дней», — рассказывают в бригаде.

Более 4 лет обороны в условиях ежедневных штурмов артиллерийского огня, авиационных и дроновых ударов.

Военные говорят, что этот национальный рекорд — только констатация факта для истории. Настоящей наградой для защитников является каждый сохраненный метр украинской земли.

«Честь и почет всем воинам, всем подразделениям, которые держали и продолжают держать рубежи в районе Малой Токмачки», — пишут в 118-й бригаде.

Реклама

В дипломе пишут, что оборона Малой Токмачки является одним из самых продолжительно удерживаемых рубежей российско-украинской войны.

Ситуация на фронте: последние новости

Напомним, несмотря на значительные потери, российские оккупационные войска продолжают штурмовые действия по нескольким направлениям с целью истощения украинской обороны.

По данным Института изучения войны (ISW) ситуация остается напряженной, однако Силы обороны Украины не только сдерживают врага, но и осуществляют успешные контратаки.

В частности, украинские защитники продвинулись в Сумской области вблизи Варачино, Харьковской области возле Боровой, а также на Славянском, Покровском направлениях и на западе Запорожской области возле Новоданиловки.

Реклама

В то же время, на Харьковском и Купянском направлениях враг пытается создать буферную зону для Белгородской области и приблизиться к Харькову. В районе Волчанска и вблизи Казачьей Лопани продолжаются бои.

ВСУ успешно уничтожили российскую переправу через реку Оскол и нанесли удары по скоплениям оккупантов в Селидово, Украинке и Покровске. Также ВСУ продолжают контролировать Малую Токмачку.

Новости партнеров