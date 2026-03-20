- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 2 мин
Рекордное количество боев и потери РФ: Сырский рассказал об обострении на фронте
Сырский также рассказал об успехах в уничтожении врага.
Оккупанты существенно усилили давление на украинские позиции. С изменением погодных условий количество боевых столкновений на разных участках фронта уже несколько дней подряд превышает отметку в 200 атак.
Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам работы в прифронтовых районах.
По словам главнокомандующего, несмотря на активные попытки врага продвинуться, цена этих атак для агрессора чрезвычайно высока.
«Уже несколько дней подряд количество боевых столкновений превышает 200. В то же время существенно выросли и потери противника: только за вторник-четверг обезврежено около 4840 оккупантов убитыми и ранеными», — сообщил Сырский.
Он подчеркнул, что такая интенсивность боевых действий вынуждает украинское командование действовать нестандартно. По его словам, активность превосходящих сил врага сегодня требует новых, асимметричных решений.
Перехват инициативы и работа на Юге
Сырский лично посетил районы Южной операционной зоны, где провел совещания с руководством десантно-штурмовых подразделений.
«Согласовали дальнейшие действия с учетом тактики противника, уточнили задачи каждого подразделения в зоне ответственности. На месте отдал необходимые распоряжения по усилению обеспечения боеприпасами, дронами и другими материально-техническими средствами», — отметил генерал.
По его оценке, украинские защитники не просто держат оборону, а перехватывают инициативу и продолжают восстанавливать позиции.
Завершая отчет о ситуации на передовой, главнокомандующий поблагодарил воинов за стойкость, а командиров за профессионализм.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Сырский также предупреждал о подготовке России к дальнейшей эскалации войны и масштабному наращиванию личного состава армии.
По его словам, в 2026 году Москва планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных, что говорит о намерениях продолжать агрессию против Украины.
«Это означает одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины», — подчеркивал Сырский.