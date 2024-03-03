Рекордное количество сбитых российских Су-34: военный эксперт объяснил причину успеха

По словам Романа Свитана, ВСУ эффективно отработали по воздушным целям, которые им предоставили россияне.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан прокомментировал уничтожение 13 российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 за февраль 2024 года. По мнению эксперта, рекорд Сил обороны Украины, прежде всего, связан с тем, что российская авиация предоставила им большее количество целей для сбивания.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Дело в том, что в последнее время россияне увеличили количество вылетов авиации, буквально на порядок. Потому что стоит задача забросать переднюю линию фронта достаточным количеством КАБов [КАБ – управляемые авиабомбы – ред.]. И это приводит к увеличению вероятности уничтожения самолетов нашими ЗРК. Это естественный процесс — чем больше самолетов вылетает, тем больше их уничтожается", — объяснил Роман Свитан.

По словам военного эксперта, ВСУ не придумали какой-то новой тактики, а сбивают врага в воздухе стандартным способом, используя зенитно-ракетные комплексы.

"У нас есть Зенитно-ракетные войска в составе Воздушных сил Украины под руководством толковых генералов. Они имеют около полудесятка механизмов уничтожения. От старых советских C-200, С-300 до новых Patriot, которые могут выполнять эти задачи", – рассказал эксперт.

Роман Свитан отметил, что дальность уничтожения самолетов с помощью ЗРК – от 70 до 120 километров. А рекордное количество сбитых российских Су-34 – это "рутинная работа" украинских защитников, благодаря которой удалось уничтожить больше Су-34, чем Россия построила за год.

Напомним, Вооруженные силы Украины сбили 13 российских военных самолетов за две недели, в том числе чаще всего – самолеты Су-34, каждый из которых может стоить до $50 млн.

Также в воздушных силах подтвердили, что утром в пятницу, 1 марта, был сбит еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. "Приземленный" на мариупольском направлении самолет попал на видео.

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