Рекордное расстояние для удара: в ISW проанализировали атаку дронов СБУ на НПЗ в Башкортостане

Одна из последних атак была на расстоянии в 1500 км в глубь России.

В российском Башкортостане 9 мая произошла "бавовна" – беспилотник нанес удар по НПЗ "Газпром нефтехим Салават", попав в установку каталитического крекинга нефти. По данным источников ТСН.ua, атаку на НПЗ совершил дрон СБУ, установивший исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км.

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали дальние удары дронами по российским нефтебазам и инфраструктуре НПЗ в Краснодарском крае и Республике Башкортостан.

Как отметили в ISW, оперативный штаб Краснодарского края заявил, что украинские войска пытались атаковать нефтебазу в Юровке, вблизи курортной Анапы, как минимум семь беспилотников, и что российское ПВО "подавило шесть беспилотников", но по крайней мере один упал на саму территорию НПЗ, вызвав пожар .

Некоторые российские источники также сообщили, что в результате удара были повреждены несколько нефтяных резервуаров.

По данным источников, речь идет об операции Службы безопасности Украины, направленной против пунктов перевозки нефти, через которые российские военные поставляют нефть оккупантам в Крыму.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, также демонстрируют атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в Салавате, Республика Башкортостан. В МЧС сообщили, что в результате удара повреждено здание насосной станции НПЗ.

"Это "рекордное" расстояние для украинского удара по России, поскольку Салават расположен в 1,5 тысяч километрах от украинской границы. Недавно Украина нанесла удар с беспилотников большой дальности по Республике Татарстан, расположенной в 1200 километрах от украинской границы, и поэтому удар по Башкортостан является переломом в способности Украины наносить удары на большом расстоянии", - пишут аналитики.

Напомним, в России в результате атаки беспилотников произошли взрывы и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области (видео).

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