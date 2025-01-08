Рекордное сбитие 6 российских ракет в воздушном бою — как украинскому пилоту F-16 это удалось

По словам авиаэксперта, лётчик сам не ожидал такого результата.

Мастерство пилота, сбившего шесть вражеских ракет, бесспорно. Летчик использовал все возможности истребителя F-16.

Об этом сказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире Radio NV.

Романенко признался, что даже он сначала не поверил в рекордное сбивание 6 российских ракет в воздушном бою.

"Перезвонил господину Игнату (эксречник ПСУ Юрий Игнат — ред.). Он подтвердил. Говорит, что он разговаривал с пилотом, и пилот сам не ожидал такого результата", — рассказал Романенко.

Летчик действительно проявил мастерство, использовав все возможности самолета, заметил эксперт.

Также Романенко отметил и эффективную работу штурманов, "оптимально наведших его на пять ракет".

"Как проходил процесс, согласно рассказу? Сначала использованы были две ракеты AMRAAM средней дальности. Это было наведение на группу ракет. Где-то произошел групповой пуск, и две ракеты были сбиты ракетами средней дальности", — добавил он.

По его словам, затем штурман наведения навел на другую группу ракет, и летчик использовал ракеты малой дальности Sidewinder, причем старых моделей, которые "в общем-то оптимальны для уничтожения таких неманеврирующих целей, как российские крылатые ракеты".

"И только в последнем случае ему сообщили (там же система обмена тактической информацией) о появлении в зоне его действия еще крылатых ракет", — отметил эксперт.

По его словам, летчик знал, что ракет на борту нет и решил использовать пушку.

Романенко также отметил "грамотный" подход пилота, ведь тот стрелял не позади или под малым углом, ведь в случае поражения могла взорваться боевая часть, и произошло то, что когда-то произошло с нашим МиГом-29, обломки поразили сам самолет.

Летчик грамотно подошел под серьезным, острым углом, обстрелял так, чтобы обломки в случае взрыва не повредили собственный самолет. самого самолета. И радар самолета захватил обе ракеты и, когда лётчик нажал на гашетку, он. выполнил несколько очередей, чтобы поразить обе ракеты", — рассказал авиаэксперт.

Отметим, что во время массированной ракетно-дроновой атаки в декабре 2024 года украинский лётчик впервые в истории применения Fighting Falcon за один боевой вылет истребитель F-16 уничтожил сразу шесть крылатых ракет врага.

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