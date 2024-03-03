Рекордное сбивание самолетов РФ: как изменилась ситуация на южном фронте

Из-за массовой потери самолетов РФ начала более осторожно применять суда на юге Украины. На этом участке фронта значительно снизилась активность авиации.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Они (россияне — Ред.) переориентируют ее на пребывание над акваторией морей — Азовского или Черного. Только оттуда применяют пуски ракет. То есть средства авиационного поражения продолжают применять, но несколько другие. Управляемые авиабомбы не применяют уже в течение нескольких суток", — рассказала она.

В течение недели на юге оккупанты выпустили только одну КАБ. Попадание авиабомбы произошло на открытой площади, разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

"Однако это совпало по времени с сбитием очередного Суна Востоке и мы увидели, как тактическая авиация сгруппировалась и вернулась на аэродром", — подчеркнула Гуменюк.

Как сообщалось, РФ потеряла 11 бортов Су-34 с начала года. Это больше, чем ВКС России получили в 2022(10) или в 2023(6).

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