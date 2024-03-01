Рекордные потери авиации РФ: сколько вражеских самолетов было сбито в феврале

В феврале украинские воздушные силы продемонстрировали рекордную эффективность в борьбе с российской авиацией.
По итогам февраля сбито 13 самолетов противника – это лучший результат с октября 2022 года.
Об этом сообщило Минобороны Украины.
"В феврале Воздушные Силы ВСУ сбили 13 российских самолетов: 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 2 истребителя Су-35 и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50", — приводят статистику в оборонном ведомстве.
Это самый лучший результат от октября 2022 года.
"Благодарны нашим воинам за эффективную работу. И нашим партнерам — за усиление возможностей противовоздушной обороны Украины. Вместе мы победим", — добавили в Минобороны.
Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что на фоне массового уничтожения российской авиации Москва оказалась в патовой ситуации. Ведь для них управляемые авиабомбы, выпускаемые из Су-34, являются основным элементом наступления для их сухопутных войск. Без КАБов россияне не смогут наступать, а в некоторых случаях — даже удерживать те позиции, которые захватили.
Читайте также:
- Сколько военных самолетов осталось в РФ – ответ эксперта
- 10 сбитых самолетов за 10 дней: в Forbes рассказали, какие ракетные установки могли использовать ВСУ
- Благодаря чему ВСУ стали чаще сбивать самолеты РФ: в Defense Express объяснили