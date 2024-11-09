За прошедший месяц армия РФ потеряла 41 980 своих военных на войне против Украины.

В прошлом месяце российская армия понесла рекордные потери в живой силе на войне против Украины с начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили в интервью The Telegraph.

По словам британского министра, разведданные свидетельствуют, что в октябре среднесуточные потери россиян, убитыми и ранеными, составили 1354 единицы живой силы. В общей сложности в течение прошлого месяца армия РФ потеряла 41 980 своих военных, то есть октябрь стал рекордным по показателю общего количества потерь личного состава оккупантов с начала полномасштабного вторжения.

Предыдущий максимум – 39 110 военных в месяц – был в мае 2024 года. В целом же Россия за более чем 2,5 года полномасштабной войны, по оценкам британской военной разведки, потеряла ориентировочно более 696 тысяч военных.

Джон Гили также подчеркнул, что "Запад может и должен" помочь Украине выиграть войну на истощение против РФ. По его мнению, успехи на фронте, которые сейчас имеет российская армия, совсем не свидетельствуют о ее "непрерывности".

Британский министр обороны подчеркнул, что Великобритания не изменит свою стратегию по отношению к Украине после избрания Дональда Трампа президентом США. В то же время Гили предполагает, что фокус внимания Соединенных Штатов при президентстве Трампа, скорее всего, изменится.

"Я также признаю, что независимо от того, кто избран — Гаррис или Трамп, Америка смещает свои стратегические приоритеты и фокус, и будет делать это и дальше в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Это реальность, которую должны признать все страны НАТО", — отметил министр.

Джон Гили также отметил, что у Украины должна быть "свободна в решении, как балансировать между войной и переговорами".

Напомним, за прошедшие сутки, 8 ноября, ВСУ отменили более 1600 кафиров. По данным Генштаба, общие боевые потери российских оккупантов составили 707 450 человек.

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