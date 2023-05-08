Рекрутер "вагнеровцев" проговорился об огромных потерях в Украине во время разговора с журналистом

Теперь "новобранцев" заранее предупреждают об их печальной перспективе, если они согласятся уехать воевать в Украину.

Рекрутер российской террористической частной военной компании "Вагнер" во время разговора с журналистом проговорился об огромных потерях среди боевиков Евгения Пригожина.

Об этом свидетельствует запись разговора журналиста "Радио Свобода" с представителем "вагнеровцев".

Напротив, теперь "новобранцев" заранее предупреждают об их печальной перспективе, если они согласятся уехать воевать в Украину.

Журналист позвонил представителю "вагнеровцев" и сделал вид, что хочет стать членом этой террористической группировки. Рекрутер во время разговора обсудил огромные потери среди боевиков "Вагнера" в Украине.

Так, на вопрос, где можно заработать больше, воюя в Украине или в Мали, рекрутер заявил, что "украинскую премию будут тратить родственники, а африканскую будешь тратить ты сам". Таким образом, "новобранцу" намекают, что возможность выжить у наемников в Украине крайне низкая.

Этот тезис можно подтвердить недавними заявлениями лидера "вагнеровцев" Евгения Пригожина, недавно заявлявшего, что его боевикам нужно отойти из Бахмута, чтобы "зализать раны".

Также журналист во время разговора выяснил, что в ряды "вагнеровцев" берут всех подряд из-за той же низкой выживаемости. В частности, в "вагнеровцы готовы взять человека даже при условии непогашенной судимости, нацистских татуировок, а также если кандидат находится в розыске.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска достигли определенных территориальных достижений в Бахмуте. Силы ЧВК "Вагнер" продвинулись дальше на запад в Бахмуте и близ Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута).

Кроме того, мы ранее информировали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Россия пытается накопить определенный запас ракет для того, чтобы сорвать украинское контрнаступление.

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