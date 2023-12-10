Рекрутинг для ВСУ: какие специалисты наиболее нужны и можно ли самому выбрать должность

В перечне специалистов, в которых нуждаются военные, есть много гражданских профессий.

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Призову подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Эксперты рассказали, какие специалисты наиболее нужны в Вооруженных силах Украины и можно ли самостоятельно выбрать должность.

Об этом пишут факты ICTV.

В перечне специалистов, в которых нуждаются военные, есть много гражданских профессий. Для проведения более целенаправленного призыва власти хотят привлечь на полную коммерческие рекрутинговые компании. Они будут размещать вакансии ВСУ в своих базах – мол, так человек сможет выбрать работу в том подразделении, где хочет.

"Мотивация подразделений обращаться к нам именно в том, чтобы найти специалистов на конкретную должность, а не просто чтобы закрыть штатку", – рассказал руководитель военного рекрутинга кадрового агентства Алексей Руденко.

По его словам, агентство уже рекрутировало в ряды около 2,5 тыс. желающих. Диапазон вакансий широк – от пехоты и артиллеристов до разведчиков РЭБ.

Через порталы поиска работы ВСУ активно привлекают айтишников. Они могут работать по своему профилю и быть не менее полезными – разрабатывать различные программы, заниматься киберзащитой или непосредственно находиться в боевых бригадах.

Можно ли самостоятельно выбрать должность во время мобилизации

Как отметил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР Роман Костенко, желания претендентов будут учитываться. Однако одного желания, чтобы стать, к примеру, спецназовцем, недостаточно, как и танкистом для человека, у которого рост под 2 метра.

Военные эксперты отмечают, что старая система мобилизации репрессивной модели, оставшаяся нам от советского прошлого, устарела.

Страна должна переходить на демократическую модель – рекрутинговую систему с гарантированной мотивационной базой и пониманием того, что получат военнослужащие во время службы и после демобилизации. Сроки службы должны быть четко прописаны.

Напомним, Евгений Дикий сравнил, сколько украинских и российских военных воюет на "нуле".

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