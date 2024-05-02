Рекрутинг в ВСУ: как это работает и кто нужен в украинской армии

По словам начальника рекрутинга 47-й ОМБ, деятельность одного штурмовика обеспечивают шесть военных других специальностей.

Начальник рекрутинга 47-й отдельной механизированной бригады Вячеслав "Аркуш" объяснил, как в его бригаде происходит процесс отбора кандидатов. По его словам, в собеседовании с потенциальными кандидатами очень важна правильная коммуникация.

Об этом Аркуш рассказал в интервью "Еспресо.Захід".

Военный приехал во Львов, чтобы провести собеседования с потенциальными кандидатами, которые изъявили желание присоединиться к составу 47-й ОМБ. Он также сообщил, что в городе могут открыть рекрутинговый центр.

У самого Вячеслава большой боевой опыт. В частности, он участвовал в освобождении села Работино на Мелитопольском направлении и установил там украинский флаг после того, как ВСУ выбили оккупантов из населенного пункта.

Аркуш отметил, что при подборе кандидатов очень важно правильно объяснить гражданским, что такое армия, какие существуют потребности и возможности. Он рассказал, кого именно сейчас ищут в 47-й ОМБ для пополнения своих рядов.

"В нашем случае рекрутинг выглядит так, что в первую очередь ищем свою целевую аудиторию. Ищем человека, который подпадает под наши критерии, оцениваем его требования к нам, его желания. Согласовав это с командиром подразделения, в который хочет кандидат попасть, обеспечиваем сопровождение кандидата в ТЦК, ВЛК, учебный центр и т.д. Из учебного центра лично забираем человека к себе", – объяснил начальник рекрутинга.

Аркуш добавил, что для эффективной боевой работы каждого штурмовика необходимо по меньшей мере шесть человек, занимающихся его обеспечением, поэтому в бригаде есть большие потребности в кадрах.

"Откровенно, наш приоритет – это пехота. Потому что мы механизирована бригада и в первую очередь нашей задачей планировались штурмы. Но надо понимать, что у нас очень большой организм, как маленькая страна внутри нашего государства", – отметил военный.

Он рассказал, что жизнедеятельность штурмовиков обеспечивают люди разных специальностей: юристы, финансисты, повара, пулеметчик, гранатометчик, оператор FPV-дронов.

"На днях наша рота БПЛА выросла до батальона. В том числе это артиллерия, ПТРК, ремонтно-восстановительные должности. Мы нуждаемся в специалистах по каждому пункту", — подчеркнул начальник рекрутинга.

Напомним, в Киеве открыли центр рекрутинга в ВСУ. Со временем аналогичные центры планируют открыть в каждом районе столицы.

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