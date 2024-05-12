Рекрутинг в ВСУ: Умеров назвал профессии, пользующиеся наибольшим спросом

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что в Украине уже открыто 20 рекрутинговых центров в ВСУ, наибольшим спросом пользуются водители, механики, операторы дронов.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Министерства обороны.

"Водители, механики, люди, которые хотят использовать дроны, более гражданские должности — они пользуются очень большим спросом", - прокомментировал Умеров.

Министр обороны подчеркнул, что желающие служить в Вооруженных силах Украины могут выбрать желаемую должность онлайн или напрямую прийти в центры рекрутинга.

"Мы даем людям выбор, чтобы они не боялись служить своей стране, чтобы они приходили на работу. Выбирали профессию, проходили все собеседования и получали должность, которая будет работать в пользу государства", - резюмировал Рустем Умеров.

Напомним, в Минобороны объяснили, есть ли альтернатива ТЦК после получения повестки.

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