Рекрутинг вместо ТЦК: почему новая модель мобилизации может упереться в старую проблему

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине во время реформы мобилизации нужно учитывать осторожность гражданских перед армией, ведь многие не понимают, чем служба может для них закончиться.

Об этом в интервью 24 каналу сказал ветеран и рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник.

Он прокомментировал второй этап армейской реформы, который должен стартовать с июля и будет касаться мобилизации. В частности, речь идет о переформатировании работы ТЦК и изменении самих принципов мобилизации.

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Вместо одного ТЦК в общественных местах планируется создавать отдельные точки рекрутинга, комплектования и Офисы сопровождения военнообязанных.

Мельник отметил, что пока ему не до конца понятно, как именно ТЦК планируют переориентировать на рекрутинговую модель.

"Что касается самой реформы, то нужно все же посмотреть, что на самом деле собираются сделать, потому что я пока не осознаю, как ТЦК переориентировать на рекрутинговый центр", - сказал он.

По его мнению, если рекрутинговые центры работают благодаря тому, что люди приходят туда добровольно, то в министерстве могли решить использовать схожий подход и для ТЦК.

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В то же время ветеран подчеркнул, что для этого нужно изменить саму логику работы работников ТЦК — от жесткой административной модели до подхода, более близкого к рекрутингу.

"Придется как-то переформатировать работников ТЦК с работы в жестких административных пределах на работу в рекрутинговых центрах, где есть определенный люфт в поведении", - пояснил Мельник.

Он добавил, что в рекрутинговой модели важную роль играет продвижение конкретного подразделения. Однако как именно это будет работать в случае реформированных ТЦК, ветеран пока не понимает.

Отдельно Мельник обратил внимание на то, что в дискуссии о реформе часто упускают важный фактор — недоверие гражданских к армейской системе.

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По его словам, это предостережение связано с непрозрачностью в назначении старших командиров, награждении военных и отсутствием понятной связи между тем, что человек делает на фронте, и тем, какие последствия это будет иметь для него.

"Абсолютно учитывается такой немаленький элемент, как осторожность гражданских перед армией", - подчеркнул ветеран.

Мельник объяснил, что человек не всегда видит ясную логику между собственной службой, рисками, карьерными решениями командования и возможными последствиями для себя.

"Поэтому я понимаю, что есть определенный положительный результат от работы рекрутинговых центров хорошо распиаренных бригад или корпусов. Поэтому, во-первых, есть хороший пиар, хорошо поставлена ​​рекрутинговая история, но можно ли ее масштабировать на всю армию, я не готов сказать", - считает Мельник.

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Напомним, ранее в Минобороны объявили, что готовят реформу мобилизации и ТЦК, направленную на повышение прозрачности службы. Ключевая цель — сделать перспективы мобилизации более понятными для граждан, в частности, объяснить условия и сроки службы во время длительной войны. Изменения в первую очередь будут касаться лиц, находящихся в розыске или уклоняющихся от воинского долга. Детали реформы вскоре объявит Министр обороны Михаил Федоров, а ее внедрение ожидается в ближайшее время.

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