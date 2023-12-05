Ректору университета в Луганске вынесли приговор за участие в организации псевдореферендума – подробности

Ректора оккупационного "Луганского университета им. Даля", который помогал оккупантам организовать псевдореферендум, приговорили к 10 годам за решеткой с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как пишут СМИ, речь идет о Викторе Рябичеве, который является ректором в так называемой "ЛНР".

По материалам суда, в июле 2022 года он организовал в помещении университета заседание так называемого "второго состава общественной палаты ЛНР". На нем было принято решение о создании "общественного штаба референдума о присоединении ЛНР к РФ".

Он предоставил помещение учебного заведения для голосования и размещения так называемой избирательной комиссии.

"В день "волеизъявления" осужденный голосовал на "камеру". В пропагандистском видео незаконный референдум – долгожданное событие для общественности Луганска и студентов университета", — говорится в сообщении.

При публичном обвинении Ивано-Франковской областной прокуратуры суд признал жителя Луганщины виновным в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Напомним, во Львове известному врачу Игорю Бернику, который за взятку хотел выехать за границу, суд вынес приговор.

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