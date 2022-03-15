"Ремонтировать уже нечего": в Луганской области без газа и света почти сто тысяч человек

"Ремонтировать уже нечего": в Луганской области без газа и света почти сто тысяч человек

Проблемы есть почти в 40 населенных пунктах.

В Луганской области в результате обстрелов российских оккупантов полностью или частично обесточены 36 населенных пунктов, без газоснабжения — 30.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, страдают около ста тысяч человек. "В области инфраструктурный коллапс и гуманитарная катастрофа. 20 дней прихода "русского мира" — это 36 обесточенных населенных пунктов, 22 из которых — полностью, 14 — частично. Почти 100 тысяч человек — без света и тепла. Ремонтировать уже нечего", — об этом сообщил гова области.

В результате повреждения котельной КП "Северодонецктеплокоммунэнерго" в Северодонецке отключено 180 многоквартирных домов. Почти уничтожены внутридомовые сети централизованного теплоснабжения АО "Северодонецкая ТЭЦ".

В Лисичанске из-за отсутствия электро- и водоснабжения прекращена работа 11 городских котельных. Из-за разрушения электросетей без воды остаются 9000 абонентов в Попасной и 5600 – в селе Карбонит.

Кроме того, обесточен Светличанский департамент КП "Попаснянский районный волоканал", частично ограничена подача воды в Золотое, села Нижнее, Нижнее-1 и Новотошкивку. Всего около 2200 абонентов.

В области также повреждены газопроводы. На некоторых вынуждены закрыты задвижки на выходе из газораспределительной системы. Полностью без газоснабжения 23 населенных пункта и 7 – частично. В общей сложности около 35 тыс. абонентов.

Читайте также: