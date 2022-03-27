Репарацию от России может получить не только государство, но каждый пострадавший от войны украинец

Суммы убытков в десять раз превышают бюджет Украины

Ущерб от российской агрессии можно будет фиксировать через приложение «Дія», соответствующее постановление приняло правительство. Каждый украинец, у кого повредило или разрушило жилье от российских обстрелов, может зафиксировать этот факт через приложение. Нужно только отправить сообщение. Механизм заработает уже через неделю. Это нужно, чтобы правительство смогло подсчитать убытки и оценить, сколько денег нужно государству на восстановление всего, что уничтожили российские оккупанты. И за это все рано или поздно придется платить агрессору.

Об этом говорится в ТСН.

Все чаще западные политики и медиа употребляют по отношению к нашему противостоянию с российскими оккупантами слова "Такого не было со времен Второй мировой войны". Говорят и о масштабах разрушений, и о количестве беженцев, и о жестокости агрессора. Еще один аспект, масштаба которого мир не видел последние 80 лет — это репарации. Возмещения, которые россияне будут обязаны заплатить за весь материальный ущерб, который они нанесли нашей стране.

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Тактика "выжженной земли", через месяц полномасштабного вторжения можно смело констатировать – именно его российские захватчики применяют в нашей стране. Враг ракетами и артиллерией разрушает гражданскую инфраструктуру, предприятия, склады, нефтебазы, торговые центры, жилые дома. «И говорим России – учите слово репарации и контрибуции, вы возместите все, что сделали против нашего государства, против каждого украинца в полном объеме», – заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Только за месяц войны, только по приблизительным подсчетам, российские варвары разрушили имущества более чем на 500 миллиардов долларов. Для сравнения – годовой бюджет Украины на этот год – в десять раз меньше. Наши дипломаты уже работают над созданием специального счета по возрождению страны. В дальнейшем именно на нем должны оседать средства, в частности, за российские энергоносители.

"Сейчас нужно аккумулировать средства и не давать России получать средства от поставок газа и нефти, и вкладывать их на специальном счете, для того чтобы потом мы могли их получить, не зависимо от того захочет ли Россия это делать или нет", — отмечает представительница украинской делегации в международном суде ООН Лана Зеркаль.

Если этот механизм все-таки заработает, то нашему государству удастся «убить сразу двух зайцев». Во-первых, уже сейчас агрессор не будет получать деньги на дальнейшие боевые действия, во-вторых — позже эти финансы будут работать на восстановление нашей страны.

«Ежедневно в текущем состоянии Россия получает примерно 400 миллионов долларов только за свой газ, 400 миллионов, вы можете сосчитать сколько это будет за месяц и за год, то есть мы взыщем все эти средства до последней копейки», — убеждал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Еще два крупных источника донорства, которые потенциально могут наполнить спецсчет – это арестованный золотовалютный запас Кремля – более 400 миллиардов долларов, и драгоценное имущество российских олигархов за рубежом – яхты, имения, самолеты. В сумме – десятки миллиардов. Кроме того, уже после войны отдельную компенсацию от агрессора смогут потребовать — обычные люди в частном порядке.

Ущерб от российской агрессии можно будет фиксировать через приложение "Дія"

«Компенсация индивидуальна, то есть конкретным людям, если они живы, или уже их потомкам самым близким, которые остались живы, за то, что они натерпелись. Семьдесят лет после войны Германия оплачивала тех людей, которые пришли лагеря, которые прошли принудительный труд», – рассказывает историк Игорь Кулик.

Украинское ожесточенное против врагу начинает трезвить россиян, одурманенных десятилетиями пропаганды. Их телевизионная реальность постепенно проигрывает реальности настоящей. О неотвратимости выплаты репараций уже даже пишет террорист Гиркин. «Если Россия проиграет эту войну – то "платить и каяться" придется далеко не только перед "Украиной". Там целая толпа "в очередь за репарациями" набежит. И все — "с обоснованными историческими и национальными претензиями", — заявил он.

В вопросе подготовки почвы для выплаты компенсаций – не работает общеизвестное военное правило – дипломаты говорят в то время, когда пушки стреляют. Сейчас наши представители вместе с европейцами и американцами нарабатывают все возможные механизмы, чтобы как только станет возможно — Россия заплатила за все, что натворила.

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