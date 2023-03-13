"Репетиция перед акцией": Гуменюк оценила подрыв партизанами железной дороги в Херсонской области

Действия партизан, взорвавших участок железной дороги в Херсонской области, были своеобразной репетицией перед более масштабной акцией.

Об этом заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Для того чтобы совершить масштабную какую-то акцию, необходимо немного порепетировать. Кроме того, нужно осознавать, понимать и перенаправить действия врага на определенные направления для того, чтобы освободить для своих действий другие", — сказала Гуменюк.

Партизаны взорвали железнодорожные пути во временно оккупированной Херсонской области

Украинские партизаны продолжают сопротивляться российским захватчикам на оккупированных территориях. Участники движения "Атеш" в субботу, 11 марта, взорвали железнодорожные пути между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск в Херсонской области.

Об этом участники подпольной организации рассказали у себя в Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

Как уточняют в партизанском движении, диверсию на железной дороге провели с целью помешать поставке российских войск на оккупированные частяи Херсонской и Запорожской областей.

Подпольщики отмечают, что в итоге добились ожидаемого результата.

Напомним, в Херсонской области партизаны несли угрозу не только рядовым российским солдатам, за 8 месяцев российской оккупации их целями стали несколько назначенных Кремлем чиновников. Фото коллаборационистов расклеивались по всему городу с обещанием последствий за сотрудничество с оккупантами.

18 июня в Херсоне взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Водитель остался жив. После инцидента военные РФ заявили о теракте украинских партизан.

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