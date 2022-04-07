Репостил видеообращения к Путину с призывом "освободить" Харьков: СБУ задержала житомирянина

Репостил видеообращения к Путину с призывом "освободить" Харьков: СБУ задержала житомирянина

Мужчина пропагандировал насильственное изменение и захват государственной власти.

В Житомире Служба безопасности разоблачила мужчину, который вел информационно-подрывную деятельность в социальных сетях.

Об этом сообщил отдел коммуникации управления СБУ в Житомирской области.

Отмечается, что злоумышленник – это этнический россиянин, всю жизнь проживший в Украине. С начала вторжения России на территорию Украины принял позицию страны-агрессора и начал пропагандировать насильственное изменение и захват государственной власти.

В Интернете житомирянин распространял пророссийский контент с призывом к силовой денацификации и денационализации Украины.

Кроме того, пропагандист репостил видео с "обращением" к президенту страны-захватчицы России с призывом "освободить" первую столицу Украины "миротворческими войсками РФ".

При обыске у мужчины изъяли мобильные терминалы и компьютерную технику, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Следователи СБУ проводят досудебное расследование по статье "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщалось, в марте 2022 года оккупационная администрация РФ назначила украинку, которая согласилась сотрудничать с так называемой "Луганской народной республикой", директором Новоайдарской областной специальной школы. Руководитель учреждения внедрила в обучение стандарты образования государства-агрессорки России.

Читайте также: