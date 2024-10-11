Репутация Путина на грани: российский диктатор ищет солдат для продолжения войны – Newsweek

По данным Министерства обороны Великобритании, в сентябре Россия понесла наибольшие потери за месяц, и эта тенденция, вероятно, продлится до конца года.

Лидер страны-агрессорки РФ Владимир Путин сталкивается с серьезной проблемой нехватки личного состава в армии. Как России, так и Украине, теперь нужно искать новые ресурсы для поддержки боевых действий, а перспективы завершения конфликта остаются неопределенными.

Об этом пишет Newsweek.

"С февраля 2022 года Россия понесла более 665 тысяч потерь, в том числе более тысячи российских военных гибнут или получают ранения ежедневно. Хотя Москва не предоставляет подробной информации о своих потерях, российская сторона регулярно сообщает о значительном количестве погибших и раненых украинцев – более тысячи в день". Точные данные о жертвах на поле боя трудно проверить, но по информации британского правительства, российские потери могут достигать около 648 тысяч", – говорится в статье.

Уильям Фрир, научный сотрудник британского Центра по геостратегии, подчеркивает, что обе стороны сталкиваются с дефицитом человеческих ресурсов. После боеприпасов ключевым фактором в войне на истощение является замена потерь.

По данным Министерства обороны Великобритании, в сентябре Россия понесла наибольшие потери за месяц, и эта тенденция, вероятно, продлится до конца года.

Россия ищет "пушечное мясо"

В связи с продолжением войны Россия ищет новые способы пополнения своих войск. Кремль стремится сделать добровольный призыв в армию более привлекательным, но рассматривает также непопулярные варианты, такие как отправка призывников в Украину или объявление новой волны мобилизации.

Россия использует разные источники для набора военных, включая регулярных призывников, контрактников, резервистов, а также наемников, таких как бойцы группы Вагнера, и иностранцев, присоединяющихся к войне за высокую зарплату и обещания гражданства.

Мобилизация остается щекотливым вопросом для Путина. Несмотря на объявление о наборе 133 тысяч новобранцев во время осеннего призыва, многие мужчины призывного возраста покинули страну во избежание службы. В прошлом году Кремль ввел новые правила, позволяющие электронно посылать повестки, что помогает уменьшить уклонение от призыва.

Увеличение финансовых стимулов явилось одним из основных методов привлечения новых солдат. К примеру, Москва выделила 90 миллиардов рублей на выплаты контрактникам для набора дополнительных 225 тысяч бойцов. Кремль может столкнуться с необходимостью привлекать солдат из более состоятельных регионов, что может привести к политическим напряжениям. Фрир отмечает, что повторная мобилизация в стиле осени 2022 года может оказать серьезное влияние на репутацию Путина.

Украинская армия также сталкивается с трудностями

На этом фоне украинская армия сталкивается с вызовами в формировании новых подразделений. Украина снизила призывной возраст до 25 лет, однако ее человеческие резервы меньше, чем в России. Тем не менее эксперты отмечают, что украинские военные мотивированы защитой своей Родины, что существенно отличает их от российских солдат.

Если Россия не снизит свои наступательные действия, в ближайшие месяцы ей придется принять решение о дальнейшей стратегии ведения войны.

Напомним, мобилизация в Украине пошла на убыль : в ВР заявили о необходимости снижения призывного возраста.

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