Решатся ли оккупанты взорвать Запорожскую АЭС: ответ военного эксперта

Россия угрожает Украине и всему миру, поскольку обстреливает и минирует крупнейшую в Европе атомную станцию – ЗАЭС в Энергодаре.

Россия сейчас ведет невиданный масштаб шантажа, и со стороны ЗАЭС установила свою артиллерию, чтобы регулярно совершать обстрелы.

Об этом в эфире ТСН заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Угроза есть. Это грязная бомба фактически. Если представить подрыв, то есть это не ядерная атака, это ядерный терроризм, если там заминировано, если они (оккупанты – ред.) открыто заявляют, что там либо будет Россия, либо выжженная пустыня. Зная, что они наносили удары по ЗАЭС, по первому энергоблоку, не понимая. Поэтому угрозы действительно есть. Но Россия это использует как способ давления, шантажа, действуя как террорист. Запугивает как Европу, так и мир. Заставляет идти на компромисс. Это одна цель. Вторая цель – помешать контрнаступательным действиям. И третья – она касается практической плоскости. Отрезать ЗАЭС от общей электросети", — сказал Мусиенко.

Напомним, 4 марта российские войска захватили Энергодар – город, в котором расположена станция, а ее саму – обстреляли. Бои у АЭС шли несколько часов, за это время оккупанты несколько раз попали в один из реакторов. Тогда вспыхнул тренировочный центр станции. Пожар был ликвидирован. С этого времени Запорожская АЭС контролируется российской армией и представителями "Росатома". По информации НАЭК "Энергоатом", на территории ЗАЭС находятся около 500 российских солдат.

НАЭК "Энергоатом" 5 августа сообщила об обстреле крупнейшей в Европе станции — площадки Запорожской атомной электростанции. Там говорят, что в результате обстрелов повреждена высоковольтная линия. Кроме того, оккупанты минуют станцию, чтобы использовать ее как ядерный шантаж.

6 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, абсолютно неприемлемы и их нужно предотвратить любой ценой. По его словам, миссия МАГАТЭ обязана приехать на ЗАЭС.

"Эта жизненно важная миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно. Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать — и еще раз настаивать — на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец-то состоялась. Для этого потребуется сотрудничество, понимание и содействие со стороны как Украины, так и России", — отметил Гросси.

Александр Мусиенко в ТСН: Бомба на ЗАЭС, удары ВСУ по оккупантам, ад на Донбассе

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