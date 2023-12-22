Решатся ли партнеры отправить свои войска в Украину: в ОП ответили

Подоляк призвал украинцев понять, что компромиссов не будет – Россия будет воевать, пока сможет.

Украинцам нужно избавиться от иллюзий – западные партнеры пока не готовы передать даже необходимое количество оружия. Поэтому надеяться, что они отправят нам на помощь свои войска – бесполезно.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает "24 канал".

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"Они (западные партнеры. – Ред.) сегодня не готовы передать Украине необходимое количество оружия. Партнеры не готовы осмыслить, что такое огромная война в Восточной Европе. Чем дальше союзники от линии фронта, тем больше им кажется, что война ничто и Украине уже дали много денег. Мол, за эти средства уже давно можно было уничтожить пол России", – рассуждает Подоляк.

Поэтому он считает, что, исходя из сказанного, западные партнеры, не готовы стать бок о бок с Украиной и "воевать с теми, кто может прийти убивать их".

"Украинцы должны четко осознать, что компромиссов не будет. Россия будет воевать, пока не проиграет. У страны-агрессорки есть ресурсы. Наши партнеры также будут иметь и давать Украине ресурсы, несмотря на все свои внутренние дискуссии", — подытожил советник главы ОП.

Ранее легендарный командир полка "Азов" Денис Прокопенко "Редис" рассказал, сколько будет длиться война и на что, прежде всего, должны рассчитывать украинцы.

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