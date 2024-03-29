Решатся ли США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS – ответ генерала Брауна

Украина просит Соединенные Штаты предоставить ей ракеты ATACMS большой дальности с 2021 года, однако Белый Дом отказывается, ссылаясь на риски эскалации войны. Но ситуация может измениться. В четверг, 28 марта, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун заявил журналистам, что "риск эскалации не так высок, как, возможно, был изначально".

Об этом пишет Defence One.

В сентябре 2022 года Россия заявляла, что предоставление дальнобойного оружия Украине будет расцениваться как пересечение "красной линии", поскольку позволит наносить удары по территории России, в частности нацелиться на Москву.

Высшие военные чиновники указывали на российскую военную доктрину, особенно в отношении так называемого экзистенциального риска, и предупреждали, что предоставление Украине дальнобойного оружия может заставить Россию нанести ядерный удар или подтолкнуть ее к нападению на одну из стран-членов НАТО.

Однако в конце 2023 года риторика в отношении ракет ATACMS несколько изменилась. Аналитики и чиновники стали высказывать предположения, что Соединенные Штаты, вероятно, изменили свою позицию и могут тайно отправить небольшое количество ракет большой дальности. Такие предположения звучали, несмотря на предыдущие официальные заявления Белого Дома, что США имеют недостаточное количество дальнобойного оружия, чтобы отправлять его в Украину.

В последнее время администрация Байдена всеми способами избегает и подтверждения и опровержения подобных сообщений.

"Мне нечего сегодня публично заявить по этому вопросу. Если нам будет чем поделиться, мы обязательно поделимся этим", – заявил 20 марта советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Генерал Браун также не подтвердил и не опроверг эту информацию. Но он отметил, что реакция России на ряд недавних атак украинских беспилотников по ее территории была сдержанной. Поэтому Пентагон скорректировал свой анализ риска передачи ATACMS.

"Это то, на что мы обращаем внимание. Вы знаете, какова вероятность эскалации, исходя из разных возможностей и различных действий", — сказал он.

Наблюдатели и даже некоторые конгрессмены-республиканцы подталкивают США передать Украине дальнобойные ракеты, считая, что это позволит задержать продвижение россиян и будет подвергать опасности их укрепленные тыловые позиции. К тому же, размещать дальнобойное оружие можно будет в любой точке Украины, вдали от линии фронта.

По мнению Брауна, в ближайшее время Россия продолжит массированные обстрелы украинской территории, но опасения по поводу масштабного весеннего российского наступления могут быть преувеличены.

"Я не знаю, сможет ли Россия организовать большое наступление. Я имею в виду, если вы посмотрите на события прошлого года, россияне фактически бросили много сил, личного состава, систем вооружения и транспортных средств, чтобы добиться того, чего они достигли. И, я бы сказал, это почти мясорубка", – заметил генерал Браун.

Напомним, по информации западных СМИ, Пентагон готов передать дальнобойные ракеты ATACMS Украине. Однако пока неизвестно, одобрит ли такое решение президент США Джо Байден.

Читайте также: