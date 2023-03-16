"Решающая битва в войне с Россией": когда и где ожидать большого контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины активно готовятся к масштабному контрнаступлению и освобождению территорий, контролируемых российскими оккупантами. Западные союзники обещают как можно скорее завершить обучение украинских военных и предоставить ВСУ необходимое оружие. Украинское руководство и военные эксперты прогнозируют сроки, когда может начаться "решающая битва в войне".

В свою очередь, военное руководство РФ переходит от наступательных действий к обороне и ищет пути для восполнения потерь на фронте.

ТСН.ua собрал ключевые подробности и прогнозы относительно подготовки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Контрнаступление не за горами": что говорит украинское руководство

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американским СМИ выразил мнение, что у России осталось время до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то своих военных целей. Он предположил, что "решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и она станет последней до окончания этой войны".

По мнению руководителя военной разведки, речь идет не только о востоке (Донецкая, Луганская области) и юге Украины – активные бои ожидаются "абсолютно повсюду".

Буданов добавил, что Россия не готова сейчас к долговременной войне, хотя показательно демонстрирует обратное: "Они всячески показывают, что они готовы там, "война на десятилетие", но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены. И во времени и в объемах. И они это прекрасно знают".

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский объяснил, что защитники города Бахмут Донецкой области сковывают силы оккупантов и дают ВСУ возможность подготовиться к контрнаступательным действиям. Как отметил командующий Сухопутными войсками, весеннее контрнаступление "уже не за горами".

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что россияне уже переходят к обороне, опасаясь контрнаступления ВСУ.

"Россияне уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне. Если они в своей "специальной операции" уже перешли в защиту, то они уже проиграли эту войну", — подчеркнул глава Минобороны.

Резников также отметил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление, не дожидаясь поставок западных боевых самолетов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что контрнаступление ВСУ начнется примерно через два месяца. По его словам, для успеха необходимо больше дальнобойных ракет и снарядов калибра 155, 152 и 122 мм.

"Эти снаряды позволят уничтожать российский живой мобилизованный компонент и не допускать таких боеприкосновений, как мы видим сегодня на Бахмутском направлении. Все, что нужно, ключевые события произойдут в 2023 году. Мне кажется, что окончательно это будет лето-осень", — считает Подоляк .

Глава МВД Игорь Клименко доложил об успехах в формировании "Гвардии наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий. По его словам, свои заявки подали уже 28 тысяч добровольцев и на сегодняшний день практически все подразделения уже сформированы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что на Донбассе наблюдается массовое бегство предателей Украины в РФ.

"На сегодняшний день имеем информацию об огромных очередях на выезд из Донецкой и Луганской областей населения в сторону РФ. Те коллаборанты, которые там помогали оккупантам, сейчас стоят в очередях, чтобы покинуть территорию этих областей", — рассказал Данилов.

В США советуют "не терять время"

Американское издание Politico со ссылкой на чиновников США называет возможным сроком начала контрнаступления Украины май. По информации издания, США активно перебрасывают военную технику на фронт и быстрыми темпами тренируют украинских военнослужащих.

"Повышенный украинский потенциал позволит украинскому руководству разработать и реализовать разные варианты в будущем, чтобы достичь своих целей и довести эту войну до успешного завершения", — сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что ВСУ должны как можно скорее завершить учебу и получить все необходимое оружие, поскольку "Украина не может терять время". Официальные лица США также сообщили журналистам, что украинское руководство еще не определилось со стратегией будущего наступления. По их словам, ВСУ имеют два варианта: идти на юг через Херсон в Крым или продвигаться с севера на восток, и после этого на юг, отрезав для ВС РФ сухопутный коридор.

Спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер пообещал, что Пентагон будет делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины и в боеприпасах, и в противовоздушной обороне.

Зато издание The Washington Post пишет, что ВСУ понесли большие потери, и теперь западные чиновники якобы подвергают сомнению готовность к весеннему контрнаступлению и освобождению территорий от оккупантов. По информации издания, из-за российского вторжения погибли или получили ранения до 120 тысяч украинских военных, а потери окупантов достигли отметки в 200 тысяч.

В свою очередь, аналитики американского Института изучения войны (ISW) констатируют, что общий темп российского наступления в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями. Оккупанты потеряли наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники.

Чем будет отвечать Россия

Российское руководство принимает меры, чтобы компенсировать потери оккупационной армии в Украине.

С 1 апреля в России начнется новый набор контрактников в армию. Для этого минобороны разослало в регионы разнарядки с указанием количества людей, с которыми должны быть подписаны соответствующие документы, сообщает "Радио Свобода".

Общая цифра контрактников, которыми, по планам минобороны РФ, необходимо пополнить войска – 400 тысяч.

По данным росСМИ, военкоматы пытаются компенсировать потери российской армии в дефицитных военных специальностях, сейчас это водители бронемашин и артиллеристы. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по-прежнему отрицает планы по проведению второй волны мобилизации.

Также стало известно, что, несмотря на формальное завершение "частичной мобилизации" в РФ, военкоматы в регионах начинают снова рассылать россиянам повестки – якобы для "актуализации данных воинского учета".

В Госдуме по инициативе минобороны РФ зарегистрировали законопроект о повышении призывного возраста от 27 до 30 лет.

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