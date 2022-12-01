"Решающая ракетная атака": Гуменюк заявила об информационном давлении Кремля

Агрессорка Российская Федерация может давить на Украину сообщениями об "решающей ракетной атаке", чтобы идти и запугать население.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она называет это элементы гибридной войны, информационное давление и попытки врага "бряцать оружием". Гуменюк также отметила, что ВСУ известно, сколько ракет и какого класса в РФ осталось.

"Мы понимаем, что они способны применять их максимально сильно. Но мы также осознаем, что износ тех средств, с помощью которых они выпускают ракеты, тоже свои показатели, они также учитываются нашими аналитиками. Это безумное психологическое давление в условиях созданного энергетического кризиса, когда люди напряжены и выискивают момент выплеснуть недовольство", — сказала Гуменюк.

По ее словам, украинские военные оперативно информируют о ракетоносителях или других средствах врага, чтобы украинцы были готовы к массированной ракетной атаке.

Напомним, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявлял, что украинцам нужно быть готовыми к очередному массированному ракетному удару РФ. Ведь на подготовку таких атак россиянам обычно нужно от семи до 14 дней.

Аналитики американского Института изучения войны также указывают на то, что оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары в ближайшее время. Впрочем, цель таких действий – продолжение последних темпов обстрелов, а не на их экскалацию.

Читайте также: