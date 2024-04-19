Решающая суббота: стало известно точное время голосования в США за помощь Украине

Вопрос о помощи Украине идет сразу после законопроекта о помощи Израилю.

Палата представителей Конгресса США будет голосовать за пакет помощи нашей стране в субботу, 20 апреля, ориентировочно в 20.20-20.30 по киевскому времени. Согласно повестке дня, вопрос помощи Украине идет сразу после законопроекта о помощи Израилю.

Долгожданное расписание по голосованию Конгресса за помощь Украине и другим партнерам обнародовали на сайте Палаты представителей.

После общих дебатов Палата проголосует сначала за законопроект HR 8034 о помощи Израилю, а затем перейдет к голосованию за документ HR 8035 – пакет помощи Украине.

Конгрессмены будут голосовать за законопроект о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины. Документ предусматривает выделение Киеву 60,8 млрд. долларов.

Финансирование предоставляется на следующие цели:

поддержка текущих военных операций США в регионе;

инициатива по содействию безопасности Украины;

замена предметов оборонного назначения, предоставленных Украине;

возмещение расходов Министерства обороны США на оборонные услуги и обучение, предоставленные Украине;

программа иностранного военного финансирования;

экономическая поддержка Украины;

помощь беженцам и переселенцам;

международный контроль над наркотиками и правоохранительная деятельность, а также разработка и производство изотопов.

Законопроект также включает положения, расширяющие полномочия президента США по передаче оборонной продукции и услуг Пентагона иностранным государствам или международным организациям и обязывающие президента США передать Украине армейские тактические ракетные комплексы большой дальности, обязывающие заключить соглашение с Украиной о возмещении США экономической помощи., предоставленной Украине, а также потребовать, чтобы определенные средства, предоставленные Украине, были компенсированы другими донорами; установить различные требования по надзору и отчетности о помощи, оказываемой Украине.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что услышал заверения в Конгрессе США от лидеров обеих партий в том, что они твердо намерены проголосовать пакет, содержащий поддержку для Украины.

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